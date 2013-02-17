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Spor

Messi 300'üncü golünü attı

Messi, Granada deplasmanında 50 ve 73'üncü dakikalarda attığı 2 golle Barcelona formasıyla attığı 301'inci gole ulaşmış oldu

17 Şubat 2013 13:40

Lionel Messi, Barcelona futbol takımında 300 golü geçmeyi başardı.

Messi, Granada deplasmanında 50 ve 73'üncü dakikalarda attığı 2 golle Barcelona formasıyla attığı 301'inci gole ulaşmış oldu.

Barcelona teknik direktörü Tito Vilanova 2-1 galibiyet kazandıkları maçın sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ''Messi için söyleyecek sözüm yok. O  gerçekten sıradışı bir oyuncu'' ifadesini kullandı.

25 yaşındaki yıldız oyuncu, 79'u Barça'da 12'sini ise Arjantin Milli Takımı'nda olmak üzere 2012'de toplam 91 gol atmıştı.

Arjantinli oyuncu, 1950'li yıllarda Barçelona formasıyla 351 maçta 232 gol atan Cesar Rodriguez'in gol krallığı unvanını da geçen yıl Mart ayında elinden almıştı.

Barcelona, İspanyol ligi La Liga'da en yakın rakipleri Atletico Madrid'in 15, Real Madrid'in ise 19 puan önünde yer alıyor.

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