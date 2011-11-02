-Messi 200 golü geçti ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, dün takımının Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Victoria Plzen'i 4-0 yendiği maçta 3 gol atarak, Barcelona tarihinde 200 golü geçen ikinci futbolcu oldu. Messi, dünkü maçta 24. dakikada penaltıdan, 45+2 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Barcelona'da attığı gol sayısını 202'ye çıkardı. Maçta Barcelona'nın diğer golü Fabregas'dan (Dk. 72) geldi. Toplamda 202 gole ulaşarak kulüp tarihinde 200 golü geçen 2. futbolcu unvanını alan Lionel Messi, geçen ay 194 golle Barcelona tarihinin en golcü 2. futbolcusu olan Macar Ladislau Kubala'yı geçmişti. Bu sezon ligde 10 maçta 13, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 5 golü bulunan Messi, bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu İspanyol Cesar Rodriguez'i de geçebilir. 202 gollü Messi'nin 1942-1955 yıllarında 235 gol atan Rodriguez'i geçmesi için 34 gole ihtiyacı var. Lionel Messi, geçen sezon lig ve kupalarda 55 maçta 53 gol atmıştı.