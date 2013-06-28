Messi 15 milyon Euro'ya hapis yatmaktan kurtulacak

Vergi kaçırmakla suçlanan ve dava açılması durumunda 2 ila 6 yıl cezası alabileceği belirtilen Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Leonel Messi'nin, hakkındaki soruşturmadan kurtulmak için maliyeye 15 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.



Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi'nin, babası Jorge Horacio ile birlikte vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında dava açılmasını önlemek için savcılıkla anlaşmak üzere olduğu ve maliyeye 15 milyon Euro ödeyeceği ileri sürüldü.

İspanya'nın El Mundo gazetesinin haberinde, Messi'nin 2007-2009 yıllarındaki gelir vergisi beyanatındaki usulsüzlük iddialarını soruşturmamak için savcılıkla anlaşma sağladığı, bu kapsamda maliyeye 15 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.

Arjantinli futbolcu, 2010-2011 yıllarındaki imaj gelirleriyle bağlantılı geçtiğimiz haftalarda gönüllü olarak maliyeye 10 milyon Euro ödeme yapmıştı.

Hakim tarafından 17 Eylül'de ifade vermeye çağırılan Messi'nin, dava açılması halinde 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası alma riski bulunurken, hukuk adamları, sicili temiz olan ünlü futbolcunun hapis cezası alması halinde bile bunu para cezasına dönüştürebileceği yorumunu yapmıştı.