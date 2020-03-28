MESS'ten 500 milyon liralık 'sanayiye destek' paketi

T24 Haber Merkezi

Türkiye’de imalat sanayisi cirosunun yüzde 25’ini, ihracatın da yüzde 39’unu gerçekleştiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Koronavirüs salgını nedeniyle 500 milyon liralık destek paketi hazırladı. Metal sanayisinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden MESS’in Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “salgınla mücadelede çalışanların ve ailelerinin sağlığının en önemli öncelikleri olduğunu, MESS üyelerinin salgından etkilenmemeleri için de harekete geçerek 500 milyon liralık ‘Covid-19 ile Mücadele Destek Paketi”ni uygulamaya koyduklarını” açıkladı.

MESS’ten yapılan açıklamaya göre, destek paketi kapsamında şu adımlar atıldı: - Karşılıksız üye desteğinin 2 yıllık ödemesi tek seferde yapıldı.

- Üye aidatları 6 ay süreyle ertelendi.

- Üye çalışanlarının 5 bin çocuğuna verilen eğitim bursunun ödemeleri erken yapıldı.

- Çalışanlar ve çocukları için online eğitim programları hayata geçirildi.

- Çalışanlar için indirimli online alışveriş kanalı açıldı.

- Üye işyeri çalışanları için toplam 2 milyon maske alımı yapıldı.

- Malzeme tedariği ve teknolojik altyapı güçlendirme gibi konularda üye işyerlerine destek sağlanması kararlaştırıldı.

MESS Başkanı Akkol: Sanayiye cansuyu olmayı hedefliyoruz

“Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen sanayiye cansuyu olmayı hedeflediklerini” belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şu açıklamayı yaptı:

“MESS olarak üyelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte, çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığını ilk sıraya koyuyoruz. Öte yandan, sanayimizin zarar görmemesi, iş sürekliliğinin sağlanması için de adımlar atıyoruz. Karşılıksız üye desteğimizi öne çekerek 2 yılı kapsayan ödemeyi tek seferde yaptık. Üyelerimizin aidat ödemelerini 6 ay süresince erteledik. MESS üyesi işyerlerinde çalışanların çocuklarına verdiğimiz eğitim bursunun ikinci dönem ödemelerini de erkene çektik. Bursiyerlerimize ve ailelerine katkı sağlamak amacıyla 5 bin gencimizin ödemelerini yaptık.”

Üye işyeri çalışanlarına 2 milyon maske

MESS, üyelerinin toplam sayısı 200 bini bulan çalışanları için 1 milyon maske alımı yaparak işyerlerine gönderdi. 1 milyon maskenin daha tedarik edilerek önümüzdeki günlerde üyelere teslim edileceği bildirildi.

Maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelerin üyeleri için tedariğini sağlamak üzere bir platform kuran MESS, bu platform aracılığıyla üyelere uygun koşullarla malzeme sağlanacağını bildirdi.

Eğitimler online platformlara taşındı

“Her seviyeden çalışana yönelik kişisel ve mesleki alanlarda olmak üzere geniş bir yelpazede eğitimler sunan MESS, COVID-19 salgını döneminde eğitimlerine ara vermek yerine, online platforma taşıdı. Böylece üye işyerlerindeki çalışanlar ve aileleri eğitim-gelişim faaliyetlerine kesintisiz devam edebiliyor” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“MESS, bugüne dek kapsam içi çalışanlara yönelik gerçekleştirdiği “İletişim ve Motivasyon” eğitimlerini de online platforma yükledi. Böylece bu eğitimlere katılım genişleyerek 135 bin kapsam içi çalışanın tamamının yararlanabileceği hale geldi.

Ayrıca her seviyeden çalışanın katılabileceği, konusunda uzman 80 kişilik eğitmen kadrosunun verdiği online eğitimler de platform üzerinden erişime açıldı. 10 kategori altındaki bu eğitimlerde toplam 700 başlık ve 12 binden fazla içerikte 600 saatlik video bulunuyor.”

Online kodlama eğitimlerine 50 binden fazla öğrenci katılabilecek

“MESS tarafından üye işyerlerinde çalışanların ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarına verilen ve bugüne dek 5 bini aşkın gencin faydalandığı kodlama eğitimleri de, kapsamı genişletilerek online mecralara taşındı. İçeriği ilkokul seviyesindeki çocukları kapsayacak şekilde geliştirilen video tabanlı eğitimlerle 50 binden fazla öğrenci hedefleniyor.”

Çalışanlar için indirimli market alışverişi

“MESS’in COVID-19 ile mücadele paketinde üye işyerlerinde çalışanların bütçelerine katkı sağlayacak destekler de bulunuyor.

MESS, çalışanlar için hem indirimli hem de siparişin adrese gönderildiği online alışveriş kanalı açtı.

Bu destek kapsamında üye işyeri çalışanları gıda, temizlik ve kişisel bakım gibi market alışverişlerini ortalama yüzde 30 indirimle yapabiliyorlar.”

Teknolojik altyapıyı güçlendirme uygulamaları

“COVID-19 salgınının yarattığı koşullar nedeniyle iş hayatında giderek daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması, birçok şirketi teknolojik alt yapılarını güçlendirme konusunda harekete geçirdi. MESS de online iş akışını sağlayan, lisanslı ürünleri üyelerinin ücretsiz kullanımına sundu. Bu destekle, üye işyerlerinde operasyonel akışın sorunsuz devam etmesine katkı sağlanıyor.”