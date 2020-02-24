MESS, iş sağlığı projeleri ödüllendirdi

MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), 5. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışmaları ile üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalarını ödüllendirdi.



İş sağlığı ve güvenliğinin yaşam kültürü olarak yaygınlaşması amacıyla MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) tarafından hayata geçirilen MESS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışmaları bu yıl beşinci kez düzenlendi.



Yarışmaya, MESS üyesi işyerlerinden toplam 146 başvuru yapıldı. Düzenlenen törende; Altın Eldiven bölümünün 4 kategori birincisi işyerine ve “Tavsiye Edilen Uygulamalar” olarak seçilen 8 projeye ödül verildi. Çalışanların önerisiyle hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği Altın Öneri bölümünde ise 15 uygulama ödül aldı. Törende toplam 27 ödül sahiplerini buldu.

"Projeler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinci yükseltiyor"

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, törendeki konuşmasında MESS’in faaliyetleri arasında iş sağlığı ve güvenliğinin ilk sıralarda geldiğine vurgu yaptı.



Akkol, İSG’de ihtiyaç duyulan tüm iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilebilmesi için çalışanın ve işverenin birlikte sorumluluk alması, kolektif bir bilinçle aksiyon alması gerekir” diyerek İSG bilincinin iş hayatında sağlam bir yer edinebilmesi için paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

"MESS üyeleri son 20 yılda iş kazalarını %50 azalttı, hedefimiz oranı sıfıra indirmek"

Konuşmasında MESS’in yıllık olarak yürüttüğü İSG araştırmalarından veriler de paylaşan Özgür Burak Akkol, sözlerine şöyle devam etti: “MESS üyelerinin 20 yıllık trendine bakacak olursak, kazaların görülme sıklığının son 20 yılda yüzde 50’ye yakın azalma gösterdiğini görüyoruz. Bu değişimi; konuya hassasiyet göstererek, uygulamalarda iyileştirmeler yaparak, kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin de ötesinde önlemler alarak hep birlikte sağladık.



Düne göre daha iyi bir yere geldik. Ancak İSG konusunu sadece bir oran olarak göremeyiz. İşte bu nedenle bu trend çizgisinde bir kırılma yapmamız, yarının iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha büyük beklentilerle bakmamız gerekiyor. Çünkü sıfır kaza hedefimizden hala uzaktayız."

İSG Ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmaların Altın Eldiven bölümünde, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlayan işyeri uygulamaları işyerindeki çalışan sayılarına göre 3 alt kategoride (1-499 çalışan, 500-1499 çalışan, 1500 ve üstü çalışan) değerlendirildi. Altın Eldiven’in “1500’den Fazla Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi”nde “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” projesiyle Türk Traktör birinci olurken; diğer kategorilerdeki birinciler Anadolu Isuzu ve Beyçelik Gestamp oldu.

Bu yıl yarışmanın Altın Eldiven bölümüne endüstriyel otomasyon ve dijital teknolojilerin ön plana çıktığı projelerin değerlendirileceği “İSG 4.0 Kategorisi” de eklendi. Bu kategorinin birincisi “Dijital Yeraltı Su Kaçağı Arama Sistemi” projesiyle Ford Otosan oldu.

Arçelik-LG, Borusan Mannesmann, BSH Ev Aletleri, Chassis Brakes International, Erdemir Çelik Servis, Ford Otosan ve Hema Endüstri “Tavsiye Edilen Uygulama” ödülü alan şirketler arasında yer aldı.

Altın Eldiven’de her kategorinin birincisi MESS Eğitim Vakfı’ndan 50 bin TL değerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti almaya hak kazandı. Kategorilerinde 2. ve 3. sırada yer alan toplam 8 proje ise “Tavsiye Edilen Uygulama” ödülü alarak MESS Eğitim Vakfı’ndan 20 bin TL değerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti kazandı.

Altın Öneri bölümünde ise 15 üye iş yerinden çalışanların hayata geçen İSG önerileri Ipad ile ödüllendirildi.

Dereceye Giren İşyerleri ve Projeleri

Altın Eldiven Kategori Birincileri

1-499 Arası Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi: Beyçelik Gestampt Şasi/ Reset Kazalarının Önlenmesi

500-1499 Arası Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi: Anadolu Isuzu / Ergonomi İyileştirme Projesi

1500’den Fazla Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi: TürkTraktör / Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım

İSG 4.0 Kategorisi: Ford Otosan / Dijital Yeraltı Su Kaçağı Arama Sistemi

Altın Eldiven Tavsiye Edilen Uygulamalar

Arçelik-LG / Ergomatik

Borusan Mannesmann / B’Dost Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

BSH Ev Aletleri / Rampa Emniyet Uygulaması

Chassis Brakes International / İSG Yaşayarak Öğrenme

Erdemir Çelik Servis / ERSEM İSG Çatı Modeli

Ford Otosan / Gümbür Gümbür İSG



Altın Eldiven İSG 4.0 Kategorisi Tavsiye Edilen Uygulamalar

BSH Ev Aletleri / Rampa Emniyet Uygulaması

Hema Endüstri / Yürüme Aparat Gelsin



Altın Öneri Dereceye Girenler

Arçelik / Çayırova Fabrikası

Arçelik-LG

Borçelik Çelik Sanayii

Borusan Mannesmann / Gemlik Fabrikası

Bosch Sanayi ve Ticaret

Coşkunöz Metal Form

Erdemir Çelik Servis / Manisa Fabrikası

Erdemir Çelik Servis / İskenderun Fabrikası

Ford Otosan / Gölcük Fabrikası (2 proje)

Oyak Renault

Siemens

Tofaş

Türk Traktör

Valeo Otomotiv.