Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasındaki MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Türk Metal Sendikası'nın açıklamasında, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine bugün MESS Genel Merkezi'nde devam edildiği belirtilerek, Türk Metal'in, bugüne kadar yürütülen bütün sözleşme müzakerelerinde olduğu gibi bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket ettiği, çalışma barışını bozucu uzlaşmaz bir tavır ortaya koymadığı aktarıldı.

Türk Metal Sendikasının, sözleşmenin masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur. Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise birinci yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak ara bulucu sürecini başlatmıştır."

"Yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz"

Türk Metal Sendikası'nın üyelerinin sendikalarına emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerimizi sonuç alınıncaya kadar artarak sürdüreceğimizi üyelerimize ve kamuoyuna ilan ediyoruz."