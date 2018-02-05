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Mesrur Barzani: Afrin'e insani yardıma hazırız

TSK'nın ÖSO ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı 17'nci gününe girdi

05 Şubat 2018 18:43

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı 17'nci gününe girerken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, bölgedeki sivillere insani yardımda bulunmak istediklerini açıkladı.

IKBY yeni bir açıklama geldi. IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı  Barzani, Barzani Yardım Vakfı olarak Afrin'e insani yardımda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Erbil’de düzenlenen Barzani Yardım Vakfı’nın yıllık toplantısında konuşan Barzani, Rudaw’ın aktardığında göre Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği harekâta da değinerek şunları söyledi:

“Afrin’deki sivillere insani yardımda bulunmak istiyoruz. Bunun için de yetkililerin gerekli kolaylığı sağlamasını bekliyoruz.” 

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