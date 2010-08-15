Meşrubatçılar bu yıl umutlu

T24- Geçen yıl 53 milyar dolarlık bir hacme ulaşan alkolsüz içecekler sektörü, 2010 yılının ilk 6 ayında yakalanan yüzde 9'luk büyümenin artarak süreceğini öngörüyor.



Meşrubatçılar Derneği (MEDER) Başkanı Ali Hüroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık gazlı içecek tüketiminin 170 şişe (40 litre) olduğunu belirtti.



2009 yılında Türkiye'nin meyve suyu tüketiminin 750 milyon litreye çıktığını ve kişi başına tüketimin ise 10,5 litreye ulaştığını kaydeden Hüroğlu, 2009 yılında Türkiye'de kişi başına paketli su tüketiminin de 33 litreye çıktığını bildirdi.



Alkolsüz içecek sektöründe, litre olarak suyun payının 31 olduğuna işaret eden Hüroğlu, ''Sıcak içeceklerin litre olarak payı yüzde 48 iken gazlı içeceklerin payı yüzde 9,3, meyve suyunun payı ise yüzde 2,5'tir'' dedi.



2010'un ilk yarısında % 9'luk büyüme



Hüroğlu, geçen yıl alkolsüz içecek sektörün büyüklüğünün 53 milyar liraya ulaştığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:



''Bunun içinde paketlenmiş, hazır içeceklerin yıllık büyüklüğü 8,5 milyar liraya çıktı. Bunun 2,5 milyar liralık kısmını kolalı içecekler oluşturdu. Verilere göre, 2010'un ilk 6 ayında alkolsüz içecek sektörünün pazar hacmi geçen yıla göre yüzde 9'luk bir büyüme rakamını yakaladı. Aynı rakamlara göre, 2010'un ilk yarısında gazlı içecekler yüzde 7, meyve suyu yüzde 7, paketli su yüzde 19, buzlu çay yüzde 32, enerji içecekleri yüzde 33, sporcu içeceği ise yüzde yüzde 17 büyüme gerçekleştirdi. Bu olumlu rakamlarla birlikte pazardaki hızlanmanın 2010 yılının geri kalanında da artarak devam edeceği tahmin ediliyor.''



Krizin tüketiciler üzerinde etkilerinin azalmasıyla birlikte 2010 yılının ilk yarısının, alkolsüz içecekler pazarında, Ramazan döneminde sektör adına pozitif bir tablo öngörmelerini sağladığını ifade eden Hüroğlu, şunları kaydetti:



''Geçen yıl Ramazan ve krizin etkileri beraber görüldüğü için iki etkiyi ayrıştırmak oldukça zordu. Bu seneki pozitif ekonomik gelişmelerle birlikte Ramazan ayında pazarın büyüyeceğine inanıyoruz. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Ramazan ayında oruçlu bir kişi ile oruçlu olmayan aynı miktarda meşrubat tüketiyor. Bu da iftar ve sonrasındaki içecek tüketiminin önemini vurguluyor. Ramazan ayının yaza kaymasıyla birlikte hava sıcaklığının etkisini göz önüne aldığımızda kişi başına tüketimde ciddi bir artış gözlemliyoruz.''



