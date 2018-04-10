Meşru müdafaadan tahliye edilmişti; şiddet gördüğü kocasını öldüren Yasemin Çakal'a 15 yıl hapis

Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren ve meşru müdafaa gerekçesiyle tahliye edilen Yasemin Çakal'ın İstinaf Mahkemesi’nde görülen duruşmasında 15 yıl hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren avukatlar, "Her zaman dediğimiz gibi, erkek adalet yine erkekten yana bir karar verdi. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Kararı temyiz edeceğiz" dedi.



Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre sistematik şiddete maruz kaldığı eşi Özkan Kaymaklı’yı öldüren Yasemin Çakal hakkında yerel mahkemenin verdiği, ‘’ceza verilmesine yer olmadığına’’ ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme heyeti Çakal’ın eşini kasten nitelikli öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile çarptırılmasına karar verdi. Heyet Çakal’ın suçu ağır tahrik altında işlediğini ve duruşmadaki hal ve tavrını dikkate alarak cezayı 15 yıla indirdi. Karara üye erkek hakim muhalefet şerhi koydu. Kararı duyan Çakal gözyaşlarına boğuldu.

"Orantılılık koşulu yok"

Duruşmaya çok sayıda avukat ve kadın hakları savunucusu ile taraf vekilleri ve maktulün ablası katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Yasemin Çakal’ın evlendiği ilk gündem beri şiddete maruz kaldığını ancak meşru müdafaa için aranan uygun orantılık koşulunun olmadığını söyleyerek Çakal’ın haksız tahrik indiriminden yararlandırılarak cezalandırılmasını istedi.

"Böyle olsun istemezdim"

Çakal savunmasında gözyaşları içerisinde, ‘’Böyle olsun istemezdim. Kimseyi bilerek ya da isteyerek öldürmedim. Kendimi ve çocuğumu savundum’’ dedi.

"Gelinlikle çıktığın eve kefenle girersin"

Çakal’in avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, bu davada verilecek kararın tüm kadınlar İçin çok önemli olduğunu söyledi. Savcının mütalaasını eleştiren Eyüboğlu, ‘’Bizim beraat kararı verilmesini istediğimiz bir duruşmada savcı müvekkil hakkında ceza istiyor. Müvekkilin yaşadıklarını anlayabilmek için yaşananları bilmek gerekiyor. Müvekkil evliliği süresince defalarca kez işkenceye maruz kaldı. Tecavüze uğradı. Farklı hastanelerden raporlarla ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu ile bu işkenceler kanıtlandı’’ diye konuştu. Yasemin Çakal’in uğradığı şiddetten ötürü sığınma evine yerleştiğini aktaran Eyüboğlu, ‘’Ağabeyinin bir polis arkadaşı müvekkilin kaldığı sığınağın yerini öğreniyor. Ağabeyi gidip onu ordan alıyor. Yasemin boşanmak istiyor. Ailesi, ‘Gelinlikle çıktığın eve kefenle girersin’ diyor. Yasemin çok kişinin kapısını çaldı. Ama bu döngünün dışına çıkamadı. Sesini duyan olmadı’’ ifadelerini kullandı.

"Kendi korumasaydı diğer tarafta oturuyor olacaktık"

Çakal’ın avukatlarından Selmin Cansu Demir ise Türkiye’de günde en az üç kadınının yakınları olan erkekler tarafından öldürüldüğünü anımsatarak, ‘’Eğer olay günü Yasemin kendini korumasaydı kürsünün diğer tarafında oturacaktık’’ dedi.

Mahkeme heyeti Yasemin Çakal’ın eşi Özkan Kaymaklı’yı öldürdüğünün sabit olarak görüldüğü belirterek Çakal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Kararda Çakal’ın haksız tahrike maruz kaldığını belirten heyet, Çakal’ın cezasını 18 yıla indirdi. Çakal’ın duruşmadaki hal ve tavırlarını nedeniylede indirim yapan mahkeme heyeti cezayı 15 yıla indirdi.

"Erkek adalet değil gerçek adalet"

Mahkeme heyetinin kararına tepki gösteren kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında kadınlar hep bir ağızdan, ‘’Erkek adalet değil, gerçek adalet’’ sloganları attı. Burada konuşan Meriç Eyüboğlu, ‘’Bizler beraat kararı bekliyorduk. Ama 15 yıl ceza verildi. Sadece bir hakim muhalefet şerhi koymuş. O hakim bizleri dinlemiş. Darısı diğer hakimlerin başına. Her zaman dediğimiz gibi, erkek adalet yine erkekten yana bir karar verdi. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Kararı temyiz edeceğiz’’ dedi.

Ne olmuştu?

Yasemin Çakal kendisine sistematik şiddet uygulayan eşini 2014 yılında öldürdü. Üç yılılı cezaevinde geçiren Çakal Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nin, ‘’Meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda eylemi gerçekleştirildiği kabul edildiğinden, ceza verilmesine yer olmadığına” dair kararıyla özgürlüğüne kavuştu. Yerel mahkemenin kararına ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve karşı tarafın avukatlarının yaptıkları itiraz etti.