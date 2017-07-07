Meslekten ihraç edilen polis memuru ölü bulundu

Konya’da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Melikşah Kültür, arkadaşına ait stüdyo dairede ölü bulundu. Kültür’ün, 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği bildirildi.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’nde bir apartmanın 1’inci katındaki stüdyo dairede meydana geldi. 2 çocuk babası Melikşah Kültür, 6 gün önce bir arkadaşını arayıp ''Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek'' dediği öğrenildi. Ardından Kültür'ün arkadaşının dairesine yerleştiği biliyor. Bir daha Kültür’den haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. Apartmana giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. Ekipler, Kültür’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Kültür’ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

3 ay önce polislikten ihraç edildi

Melikşah Kültür’ün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalara nedeniyle 3 ay önce meslekten ihraç edildiği belirtildi. (DHA)