Meslektaşlarına özgürlük isteyen ÇHD üyesi avukata gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Didem Baydar Ünsal, tutuklu bulunan ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 5 avukatın tahliye edilmesi talebiyle dün İstanbul Adliyesi önünde, “Halkın avukatlarına özgürlük” pankartı açtı. Nöbet tutmak isteyen Ünsal, polisler tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre gözaltına alındıktan sonra Çağlayan Polis Merkez Amirliği’ne götürülen avukat Didem Baydar Ünsal hakkında 24 saatlik gözaltı kararı verildi. Gözaltı tutanağında Terör ve Örgütlü Suçlar Nöbetçi Savcı’sının Ünsal hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” ve “Terör Örgütü Propagandası” suçlarından işlem yapılmasını istediği kaydedildi.

Ayrıca Ünsan hakkında Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Görevi Yapmamak için Direnme”, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise “Terör Örgütü Üyesi” olma suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

ÇHD ve HHB üyesi avukatlara yönelik 12 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen operasyon ile 17 avukat tutuklandı. Bir yıl sonra ilk kez İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkan sanık avukatların tamamı görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Ancak tahliye kararının üzerinden 24 saat geçmeden Savcı’nın itirazı sonucu 12 avukat hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama” kararı çıkardı.

Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da yer aldığı 6 avukat yeniden tutuklandı. Geçen haftalarda görülen duruşmada ise tutuklu bulunan avukat Ahmet Mandacı ev hapsi ile tahliye edildi.