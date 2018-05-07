MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu ağır...

Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar\'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T. araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk\'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünde bekleyen yaralı bekçinin yakınları

-Hastaneden çıkan olay yeri inceleme ekipleri

-Yaralı bekçinin fotoğrafı

-Genel ve Detay



