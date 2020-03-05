Meslektaşı olan kız arkadaşını 11 el ateş ederek öldüren polis tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla 11 el ateş ederek kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya 'yı öldüren, annesi Güngör Çetinkaya 'yı ise yaralayan polis memuru Suat Teke tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meslektaşı olan kız arkadaşı ayrılmak isteyince silahla vurarak öldüren polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün 14.30 sıralarında İstanbul’da görevli olan polis memuru 26 yaşındaki Suat Teke otomobili ile kendisi gibi polis memuru olan ve Afyonkarahisar’da görev yapan 28 yaşındaki Hatice Büşra Çetinkaya ve annesinin bulunduğu aracın önünü kesti.

Suat Teke beylik tabancası ile araçtaki kız arkadaşı ve annesine 11 el ateş etti. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar polis memurunun elinden silahı aldı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Suat Teke'yi gözaltına alırken, ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Büşra Çetinkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suat Teke çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suat Teke ifadesinde, "Oraya barışmak için gittim. Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dedi.