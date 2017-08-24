Mesleklere özel ek zamlar belli oldu

Kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin ödeme tarihleri belli oldu. İkramiyelerin ilk yarısı 25 Ağustos'ta, diğeri 25 Aralık'ta ödenecek. Uzlaşılan maddelere göre, özellikle KİT'lerde çalışan teknik personele aylık 122 TL'yi bulan ek zam yapılacak.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre, hükümet ve Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşme görüşmesinde, zam pazarlığının yanı sıra sosyal haklar için de müzakere yürütüldü. Uzlaşılan maddelere göre, özellikle KİT'lerde çalışan teknik personele aylık 122 TL'yi bulan ek zam yapılacak. Sahada çalışan biyolog, topograf, fizikçi gibi personel de günlük ek ücret alacak. 77 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 2018 sonunda 83 TL, 2019 sonunda 90 TL olacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı, 2018 yılının ilk altı ayında 5.847 TL, ikinci altı atında 6.051 TL, 2019 yılı ilk altı ayında 6.293 TL ve ikinci altı ayında 6.607 TL olacak. Emekli olan kamu görevlisine verilen taşınma tazminatı 2018'de 1.448+1.498 TL, 2019'da 1.559 TL+1.637 TL'ye çıkarıldı. 4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarı 256 TL oldu. 4/C'li personele çalışmayan eşi için 270 TL eş yardımı, 0-6 yaş arası çocukları için 63.44 TL, 6 yaş üstü çocukları için 31.72 TL çocuk yardımı verilecek. 4/C'li personel ayda 50 saate kadar 95 TL tutarında fazla çalışma ücreti alacak. KİT personelinin lojman kirasında yüzde 15 indirim yapılacak.

Mesleklere özel ek zamlar

Sosyal haklar kapsamında yapılan ek zamlar şöyle:

-Tabip ve diş tabibi: 122 TL

-Başmüdür, fabrika, müessese ve işletme müdürleri: 202 TL

-Sivil savunma uzmanları: 51 TL

-Atölye şefi, başmühendis, başmimar, veteriner: 122 TL

-Şef kadrolu personel: 101 TL

-Koruma ve güvenlik görevlisi: 51 TL

-Sahadaki sözleşmeli mimar, mühendis: Günlük 25 TL

-Sahadaki sözleşmeli topograf, eksper, tekniker: Günlük 15 TL

-Sahadaki sözleşmeli teknisyen, teknik ressam: Günlük 10 TL

-Kamu avukatına her görev için: Günlük 29 TL

-Saha görevindeki biyolog: Günlük 30.45 TL