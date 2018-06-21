Meslek odalarından ortak açıklama: Demokratik, güvenli bir seçim istiyoruz

İstanbul'da faaliyet gösteren meslek odaları, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Güvenli bir seçim ortamında demokratik bir seçim istiyoruz. 24 Haziran demokrasi, huzur, barış, bir arada yaşama kültürümüzü yeniden kurmak için yeni bir başlangıç olsun” çağrısında bulunuldu.

Birgün'den Melis Güden'in haberine göre, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nun (İMOK) bileşenleri olan İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Barosu, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu, dün seçimlere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen toplantıda yapılan açıklamada, oy kullanmanın önemine vurgu yapılarak, “25 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanacağımıza hepimiz karar vereceğiz, yaptığımız tercih ülkemizin kaderi olacak. Sadece iktidarı belirleyeceğimiz bir seçim yapmayacağız, A’dan Z’ye yeni bir rejim ve sistem değişikliğini oylayacağız” denildi.



Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Çoğulcu demokratik hukuk devletinin temellerini sağlamlaştıracak, kuvvetler ayrımını tesis edecek, parlamenter sistemi güçlendirecek, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, yargı bağımsızlığını sağlayacak, anayasal ve yasal düzenlemeleri yapacak yeni bir Meclis’i ve bu iradeyle birlikte hareket edecek yeni bir cumhurbaşkanını seçmek için karar vereceğiz. Bu kararı verirken önkoşul olarak herkesin görüşlerini özgürce ifade edeceği, eşit adil koşullarda yarışacağı ve güvenli bir seçim ortamında demokratik bir seçim istiyoruz. 24 Haziran; demokrasi için, huzur için, barış için, bir arada yaşama kültürümüzü yeniden kurmak için yeni bir başlangıç olsun.”

Çaresi yok usta, biz kazanacağız!

Açıklamanın ardından söz alan meslek odası temsilcileri, alanlarında yaşanan sorunları ve seçimlere ilişkin görüşlerini dile getirdi. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, hastaların ilaca ulaşmada yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Türkiye ilaçların yüzde 55’inin sahibi değil. Dövizdeki en küçük bir oynamada maalesef o yüzde 55’lik ilaca ulaşamama gibi bir sorun ile karşı karşıyayız” dedi.



İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk ise AKP’nin sağlığa ve topluma zararlı olduğunun altını çizdi. Öztürk, sözlerini Nazım Hikmet’in “Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlü ise çaresi yok usta, biz kazanacağız” dizeleriyle bitirdi.

Ekonominin çarkları artık dönmüyor

Geleceğin İçin Muhasebe Yap Platformu adına konuşan Erol Demirel, “Bütün öz kaynaklarımız erimiş durumda. Borç batağındayız. Sosyal anlamda ise ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş bir toplum içinde yaşıyoruz. Barış istemek bile suç haline geldi” dedi.



TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ise şunları kaydetti: “Ülke karanlık bir tablodan geçiyor. Uluslararası sermayenin sağladığı sıcak paranın kesilmesi, özelleştireceği kurumun kalmaması nedeniyle artık ekonominin çarklarının dönmediği bir konuma geldik.”



Hayat pahalılığının arttığına; işsizlik ve yoksulluğun sürdürülemez bir boyuta geldiğine dikkat çeken Akçelik, bu sebeple erken seçim kararı alındığını, 24 Haziran seçimlerinin ciddi bir yol ayrımı olduğunu vurguladı. Akçelik, tüm yurttaşlara oylarını kullanma ve oylarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

DİSK’in bildirisine seçim yasağı!

DİSK’in işçilerin seçim taleplerine yönelik hazırladığı broşürün dağıtılmasına, İzmir’deki Konak İlçe Seçim Kurulu, “Sendikanın haklarını anlatmaktan öte, hükümete karşı eleştiri niteliğinde olduğu” gerekçesiyle izin vermedi. Karara tepki gösteren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “DİSK olarak 16 yıllık AKP iktidarında işçilerin neler kaybettiğini anlatan bir bildiri hazırladık. YSK, işçilerin taleplerini ilgilendiren bildirileri yasaklayacağına, resmi araçlar ile propaganda yapanlara, asıl seçim yasaklarına girdiğimiz dönemde devletin imkânlarını kullananlara, kamu kurumlarında hediye dağıtanlara, kaymakamlıklar aracılığı ile makarna dağıtanlara yasak koysun. Tüm bunları görmeyenlerin, işçilerin taleplerini içeren bildirileri yasaklamasını kınıyoruz” dedi.