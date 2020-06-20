Meslek odaları düzenlemesi ve istihdam paketini geçirmek için Meclis'in fazla mesai yapması planlanıyor

Temmuz ayında gerçekleştirilecek Meclis Başkanlığı seçimin ardından sona ermesi beklenen TBMM 27'nci Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın ağustos ayına kadar sürebileceği bildirildi. İktidarın, meslek odaları, Yassıada yargılamalar, güvenlik soruşturması, istihdam paketi, bankacılık yasası, tarım ve TSK ile ilgili torba yasa tekliflerini yasalaştırdıktan sonra tatil kararı almayı planladığı öğrenildi. Siyasi partiler ve seçim kanunları değişikliklerinin yeni yasama yılına kalması bekleniyor.

Rekabet Kurulu'nun yapısını düzenleyen teklif ile ekonomiye ilişkin torba paketi yasalaştıran TBMM'de başkanlık için süreç 2 Temmuz'da başlayacak. AKP'li Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğunu AKP Grup Başkanı Naci Bostancı duyurdu. TBMM Başkanlığı için diğer adaylar da 7 Temmuz'a kadar başvurularını yapabilecek. 12 Temmuz'da ilk tur gizli oylama yapılacak. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan milletvekili başkan seçilecek. AKP, CHP, İyi Parti ve HDP'nin aday çıkaracağı, MHP'nin ise kendi adayı yerine AKP'nin adayını destekleyeceği kaydedildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre TBMM'nin, başkanlık seçiminin ardından gündemindeki teklifleri yasalaştırmak için mesaiyi sürdürmesi planlanıyor. AKP'nin planladığı çalışma takvimine göre, Yassıada kararlarının hükümsüz sayılmasına yönelik teklif ile yeni yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Daha sonra AKP'nin TBMM Başkanlığı'na tartışmalı meslek odaları ile ilgili teklifi sunacağı ifade edildi. AKP'nin bu dönem çıkarmayı istediği düzenlemelerden en önemlisi ise meslek odalarının yapısına ilişkin teklif olacak. Başta barolar ve TMMOB olmak üzere mesleki birimlerin seçim sistemini ve üyelik sistemini değiştirmek isteyen AKP, buraları çoğunluk olmasa da ele geçirmenin yollarını arıyor. Gündemde çoklu baro ve oda yoluyla alternatif birimlerin oluşturulması bulunuyor.

AKP'nin en geç ekim ayında siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik yapan teklifleri sunması bekleniyor. Bunların yanı sıra çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını öngören düzenleme ile üniversitelerin yapısını değiştirecek bir teklif de Meclis gündemine gelecek.