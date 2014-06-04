Meslek odaları AOÇ inşaatını Haşim Kılıç'a şikayet etti

Ankara’daki faal meslek odaları, ziyaret ettikleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a dava sürecine rağmen Atatürk Orman Çiftliği’nde inşaat çalışmalarının devam etmesini şikayet etti.

Ziyarete Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şehir Plancıları Odası Başkanı Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşe Oruç Kaptan ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu katıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan oda yöneticileri nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, “Uygulanmayan yargı kararları, ve hukuk süreçleri üzerine oda yöneticileri olarak bir görüşme gerçekleştirdik ama daha çok bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Atatürk Orman Çiftliği’de konuştuğumuz konular arasındaydı. AOÇ mücadelesi beş odanın ağırlıklı olarak meslek alanına girdiği için birlikte, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak dava süreçlerini yürütüyoruz. Dava süreçlerine rağmen, inşaatlar hala devam ediyor. Hukuk tanımaz bir tavırla mücadeleyi de sürdürüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

'Kaygılı ve üzüntülüyüm'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın görüşmede, "Yargı kararlarının uygulanmamasından dolayı ben de kaygılı ve üzüntülüyüm. Bireysel başvurular ile ilgili elimizde yaklaşık 10 bin dosya birikti. İş yükümüzün ağırlığı dolayısıyla karar alma süreci yavaşlıyor" dediği öğrenildi.