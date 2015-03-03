'Meslek Lisesi öğrencilerine Ak Saray'da kaçak işçilik yaptırılmıyor'

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki beceri eğitimleri süresince Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin sigortalarının yapıldığı, çalıştıkları sürece de ücretlerinin mevzuata uygun olarak ödendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; bazı basın ve yayın organlarında, "Otelcilik meslek lisesi öğrencilerine, staj adı altında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kaçak işçilik yaptırıldığına" ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "İlimizdeki 3 Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisemizden, her sene olduğu gibi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da toplam 241 öğrencinin 105'i kamu kurumları, 136'sı özel sektörde beceri eğitimlerini tamamlamışlardır" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin beceri eğitimlerini tamamladıkları kamu kurum ve kuruluşlarından bazılarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başkent Öğretmenevi, Vilayetler Evi, Sıhhiye Orduevi, Merkez Orduevi ve Hakimevi olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimiz, okullarımızın kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, usta öğreticiler nezaretinde yiyecek-içecek alanı, mutfak ve servis dallarında beceri eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Burada yapılan beceri eğitimi, okul programlarımızla uyumlu gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin bu süreçteki denetimleri, alan öğretmenlerince yapılmaktadır. Ayrıca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 134. maddesi gereğince, teorik eğitim için okulda bulundukları dönemde de öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile yapılan işbirliği sonucunda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda öğretmenlerinin nezaretinde işbaşı eğitimlerini uygulamalı olarak yapmaktadırlar."

Açıklamada, beceri eğitimleri süresince öğrencilerin sigortalarının yapıldığı, çalıştıkları sürece de ücretlerinin mevzuata uygun olarak ödendiği vurgulandı.