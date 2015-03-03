T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Meslek Lisesi öğrencilerine Ak Saray'da kaçak işçilik yaptırılmıyor'

Ankara Valiliği, otelcilik meslek lisesi öğrencilerine, staj adı altında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kaçak işçilik yaptırıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

03 Mart 2015 22:30

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki beceri eğitimleri süresince Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin sigortalarının yapıldığı, çalıştıkları sürece de ücretlerinin mevzuata uygun olarak ödendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; bazı basın ve yayın organlarında, "Otelcilik meslek lisesi öğrencilerine, staj adı altında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kaçak işçilik yaptırıldığına" ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "İlimizdeki 3 Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisemizden, her sene olduğu gibi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da toplam 241 öğrencinin 105'i kamu kurumları, 136'sı özel sektörde beceri eğitimlerini tamamlamışlardır" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin beceri eğitimlerini tamamladıkları kamu kurum ve kuruluşlarından bazılarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başkent Öğretmenevi, Vilayetler Evi, Sıhhiye Orduevi, Merkez Orduevi ve Hakimevi olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimiz, okullarımızın kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, usta öğreticiler nezaretinde yiyecek-içecek alanı, mutfak ve servis dallarında beceri eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Burada yapılan beceri eğitimi, okul programlarımızla uyumlu gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin bu süreçteki denetimleri, alan öğretmenlerince yapılmaktadır. Ayrıca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 134. maddesi gereğince, teorik eğitim için okulda bulundukları dönemde de öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile yapılan işbirliği sonucunda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda öğretmenlerinin nezaretinde işbaşı eğitimlerini uygulamalı olarak yapmaktadırlar."

Açıklamada, beceri eğitimleri süresince öğrencilerin sigortalarının yapıldığı, çalıştıkları sürece de ücretlerinin mevzuata uygun olarak ödendiği vurgulandı.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanlığıak saraymeslek lisesistajöğrenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24