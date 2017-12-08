Meslek lisesi öğrencileri, hem iş öğreniyor hem harçlıklarını çıkarıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, İzzet Baysal Anadolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü öğrencileri, okuldaki tamir atölyesinde aldıkları derslerin yanı sıra tamir ettikleri araçlardan elde edilen gelirin yüzde 30\'unu maaş olarak alıp, harçlıklarını çıkarıyor.

Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ndeki İzzet Baysal Anadolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim, Elektrik, Elektronik, Makine, Metal, Motor ve Mobilya Bölümünde bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler, okulda gördükleri eğitimin yanında atölyelerde uygulamaları olarak aldıkları eğitimi pratiğe döküyor. Okulun motor bölümünde eğitim gören öğrenciler ise, okul içinde bulunan motor tamir atölyesinde, araçların tamir ve bakımlarını yapıyor. Öğrencilerin tamir ettiği araçlar, öğretmenlerin de gözetiminden geçtikten sonra sahiplerine teslim ediliyor. Bir tamir atölyesinde bulunabilecek tüm teknik, mekanik ve elektronik aletlerin bulunduğu atölyeye özel araçlar da getirilip tamir ettirilebiliyor. Tamir edilen araçlardan elde edilen gelirin yüzde 30\'u öğrencilere verilirken, kalanı okulun döner sermayesine aktarılıyor. Öğrenciler yaptıkları tamir ve bakım sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunarak, okul haçlıklarını kazanıyor.

Motor Bölümü Şefi Hüseyin Saraç, yapılan pratik eğitimlerin öğrencilerin hem bütçesine hem de eğitimlerine büyük katkısı olduğunu ifade ederek, \"Motorlarla ilgili bilgileri müfredat programına göre veriyoruz. 11\'inci sınıflarda pratik eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz, sanayideki bir tamirhanede gibi araç tamir ediyor. Teorik ve pratik eğitimlerle öğrencilerimizin gelişimini sağlıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz kurumların yanı sıra, özel araçları da tamir ediyoruz. Gençlerimiz de bu araçların tamir ve bakımını yapıyor. Öğrencilere elde edilen gelirin yüzde 30\'unu dağıtıyoruz. Ücret öğrencilerimiz için ek gelir oluyor. Oldukça da memnun oluyorlar. Yetişme konusunda, pratik eğitim çok iyi oluyor. Özgüvenleri yüksek oluyor. Burada elimizde her türlü teknoloji ve cihaz bulunuyor. Bu da gençlerimize katkı sağlıyor\" dedi.

11\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Temel ise, \"Dışarıdan arabalar geliyor. Lastiklerini değiştiriyoruz, yağ değişimi, filtre değişimi yapıyoruz. Çalışmalarımızı, hocalarımız kontrol ediyor. Bu da pratikte bize çok faydalı oluyor. Maddi yönden de katkı oluyor. Okul bittikten sonra da burada aldığımız pratik bilgilerin bizlere çok faydası olacak\" dedi.



FOTOĞRAFLI