Meslek lisesi öğrencilerden anlamlı yardım

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda yaptıkları ahşam malzemelerden artanları, biriktirip yakacak olarak kullanmaları için ihtiyaç sahiplerine taşıyor. Öğrenciler, ekonomik durumu kötü olanların kırılan mobilyalarını da tamir ediyor.

Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor. Selçuk Dağdelen\'in şefliğini yaptığı bölüm öğrencileri, atölyede ihtiyacı olan okullar için kapı, dolap, masa gibi malzemeler yapıyor. Öğrenciler, artan malzemeleri de çöpe atmak yerine biriktiren öğrenciler, haftanın son günü çuvallara doldurup, kamyonetle ihtiyaç sahiplerine götürüyor.

Kışın sert geçtiği Erzurum\'da vatandaşların ısınmasına destek olan öğrenciler, \'Evler Meslek Liseleri ile Güzelleşiyor\' sloganıyla da farklı bir proje yürütüyor. Ekonomik durumu kötü olan vatandaşların mobilyalarını tamir ediyor. Evdeki eşyaları elden geçiren öğrenciler, yaptıkları sandalye ve sehbaları hediye ediyor.

EĞİTİM SADECE OKULDA DEĞİL

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Şefi Selçuk Dağdelen, öğrencilere eğitim-öğretimin yanı sıra bu tür çalışmalarla da yaşama hazırladıklarını söyledi. Mobilya ve İçe Mekân Tasarım Alanı Halkla Buluşuyor sloganıyla yola çıktıklarını belirten Selçuk Dağdelen şunları söyledi.

\"Öğrencilerimizin okullarda yaptığı malzemelerden artan ahşap ve odun parçaları kullanılamıyor. Bunları çöpe atmak yerine, ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere çuvallarla taşıyorlar. Bu çalışmayla öğrencilerimiz yardımlaşmanın önemini kavramış oluyor. Başka bir sloganımız ise \'Evler Meslek Liseleri ile Güzelleşiyor.\' Yardım götürdüğümüz evlerin tamir ihtiyaçlarını da öğrencilerimiz karşılıyor. Yanlarında gerekli aletlerle evlere giden bölüm öğrencilerimiz, arızalanan, kırılan, mobilyaları kısa sürede onararak vatandaşlara yardım ediyor. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz okuldaki eğitimlerinin yanı sıra hayata atılmayı, yardımlaşmayı da öğreniyorlar.\"

Dağdelen, okul olarak ayrıca Palandöken Gençlik Merkezi\'ne de bilgisayar masaları hediye ettiklerini söyledi.

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