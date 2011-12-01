-Meslek liselilere ek puan uygulamasına devam ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - YÖK'ten yapılan açıklamada, müstakil mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin, alanlarıyla ilgili yüksek öğretim programlarına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) 0,06 ile çarpılarak, elde edilen puanın puana eklenmesi uygulamasının devam edeceği bildirildi. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında yapılan YÖK Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Müstakil mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili yükseköğretim programlarına yerleştirilirken AOBP'nin 0,06 ile çarpılarak elde edilen puanın, puana eklenmesi uygulaması devam edecektir. Adayların üniversiteye yerleştirilmelerine esas olmak üzere yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, AOBP'nin yüzde 12'sinin YGS ile LYS puanlarının eklenmesine karar verildi.''