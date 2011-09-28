-Meslek hastalıklarında ''işitme kaybı'' ilk sırada İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde, 3 yılda 2 bin 282 kişide, yaptıkları meslek ya da iş ortamında gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanan hastalıklar tespit edildi. ''Meslek hastalığı'' tanısı konulan çalışanlarda görülen hastalıkların başında ''işitme kaybı'' geliyor. İşitme kaybına, çoğunlukla tersanelerde çalışan işçiler maruz kalıyor. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Fatih Çelikkalkan, meslek hastalığının, işin yürütüldüğü koşullara bağlı olarak ve tekrarlayıcı işlerden kaynaklanan, kişide, fiziki ve ruhi arızaların kalıcı ve geçici olmasına bağlı hastalık türü olduğunu kaydetti. Binlerce çalışanın periyodik muayenelerden geçtiğini ifade eden Çelikkalkan, ''Meslek hastalığı tanısı konulan hastalarımızda en fazla işitme kaybına rastlıyoruz. İşitme kaybı, daha çok tersanelerde çalışan kişilerde görülen bir hastalık. Yavaş yavaş geliştiği için, işitme kaybını hissetmiyor. İlerleyen dönemde başvuruyor. Kişi daha çok emeklilik döneminde bize müracaat ediyor. Gürültülü ortamda çalışanlara, kulaklık gibi koruyucular kullanmalarını ya da o ortamda çalışmamalarını tavsiye ediyoruz. Eğer bu önlemler işçi ve işverenler tarafından alınmıyorsa, hastalık ilerliyor'' ifadelerini kullandı. Çelikkalkan, ağır yük kaldıran ya da montaj sanayisinde çalışan insanların, sinir felci hastalığıyla karşılaştığını, kimyasal maddelere maruz kalan işçilerin ise cilt hastalıkları veya iç organ hastalıkları yaşadığını, hastaneye başvuranlar arasında bunların da çoğunlukta olduğunu vurguladı. Akciğer hastalıklarının meslek hastalıkları sıralamasında ikinci sırada yer aldığını aktaran Çelikkalkan, ''Diş protezinde çalışan kişilerde, toza maruz kaldıkları için akciğer hastalıkları meydana geliyor. Bunlar kalıcı hasarlardır. Bunların tedavisi yoktur. Bu nedenle, hasta olan kişilerin yaşları 25 ile 30 arasında değişiyor. Çünkü 5 senelik çalışma döneminde, bu kişilerde akciğerdeki hasar gittikçe artıyor. Eğer sigara içiyorsa, buna bağlıyor, ama tespit edildiğinde iş işten geçmiş oluyor. Bu nedenle genç yaşta akciğer transplantasyonuna giden hastalar var. Bu tür işlerde çalışan kişilerin çok dikkatli davranmaları gerekiyor'' şeklinde konuştu.