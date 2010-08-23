-MESLEĞİNE GERİ DÖNMEK İÇİN REHİN ALMIŞ MANİLA (A.A) - 23.08.2010 - Filipinler'in başkenti Manila'da, çoğu Hong Konglu 24 yolcunun bulunduğu otobüsü otomatik silahla rehin alan kişinin, atıldığı işine geri dönmek isteyen eski bir polis olduğu belirtildi. Polis yetkilileri, Rolando Mendoza adlı 55 yaşındaki eski polisin M16 tüfeği kullandığı ve bir yıl önce atıldığı işine geri dönmeyi talep ettiğini bildirdi. Yetkililer, otostop yaparak otobüse binen eski kıdemli müfettiş Mendoza'nın, otobüstekileri rehin aldıktan sonra ilk önce aralarında 3 çocuğun bulunduğu 7 yolcuyu serbest bıraktığını, bu yolculardan yaralanan olmadığını belirtti. Park halindeki beyaz, mavi ve kırmızı boyalı otobüsün çevresini keskin nişancılar kuşatırken, 17 rehinenin serbest bırakılması için pazarlıklar sürüyor. Televizyonlardaki görüntülerde, perdeleri çekili otobüsün şoför koltuğuna yaklaşan 2 polisin, Mendoza ile müzakere ettiği görülüyor. Polislerin ayrıca otobüs şoförünün cep telefonuyla pazarlıklıkları sürdürdüğü, Mendoza'nın bir erkek kardeşinin ve Çinli üst düzey bir diplomatın pazarlıklara yardım ettiği ifade edildi. Bu arada, polisin yolculara yiyecek ulaştırdığı, 32 derece sıcağa karşı otobüsün klimasının sürekli çalışması için yakıt temini çabasında bulunduğu kaydedildi. Hong Thai Seyahat Acentası Genel Müdürü Susanna Lau da, Hong Kong'un Cable TV kanalına verdiği demeçte, otobüsün bir Hong Konglu rehber ile 3'ü çocuk, biri yerli rehber olmak üzere 20 turisti taşıdığını, 20 Ağustosta Hong Kong'dan Manila'ya hareket eden kafilenin, bugün Hong Kong'a geri dönmesinin planlandığını söyledi. Operasyonlardan sorumlu polis yetkilisi Fidel Posadas, ''Yaşlı, hasta ve çocukları serbest bıraktı. İyilik belirtileri gösteriyor, bunun barışçıl yollardan çözüleceğini düşünüyorum'' dedi. Eski polisin ilk olarak Hong Konglu iki kadın turisti, sonra bir kız, 2 erkek çocuk ve anneleri ile yaşlı bir adamı serbest bıraktığı kaydedilmişti. Gazetelerde 2008 yılında yer alan haberlere göre Mendoza, Manila Oteli aşçısının, polislerin kendisine şantaj yaptığı iddiası üzerine hırsızlık ve gasp ile suçlanan 5 polis memuru arasında bulunuyor.