Mesken Dağı'ndaki karakol protestosuna asker müdahale etti

Hakkari'deki Mesken Dağı'nda inşa edilecek karakol ve askeri operasyonlara karşı çıkan BDP'liler, kurulan çadırda 9 gündür nöbet tutarken, basın açıklaması yapmak için bugün zirveye çıkmak isteyen gruba izin verilmeyince olaylar çıktı. Çıkan olaylar sırasında 4 asker atılan taşlardan hafif şekilde yaralanırken, 7 BDP'li de atılan gözyaşartıcı bombalardan etkilendi.

Hakkari'ye 60 kilometre uzaklıktaki Mesken Dağı'nda askeri hareketlilik görülmesi ve karakol inşa edileceği bilgisi üzerine, BDP'lilerin bölgeye kurduğu çadırda tutulan nöbet 9'ncu gününe girdi. 'Barış nöbeti' adı altında başlatılan eylemde, bugün Sabah saatlerinde Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ve BDP İl Başkanı Mustafa Miraz Çallı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi nöbet yerinde toplandı. Çadırın kurulu olduğu bölgede toplanan yaklaşık bin 500 kişi daha sonra da basın açıklaması yapmak amacıyla Mesken Dağı'nın zirvesine çıkmak istedi. Ancak kalabalığın önü zirve yakınlarında asker ve polisler tarafından kesilerek geçmelerine izin verilmedi.

Bunun üzerine Hakkari Belediye Başkanı Hatipoğlu ve İl Başkanı Çallı, askeri yetkililerle görüşerek zirveye çıkmalarına izin verilmesini istedi. Çallı, amaçlarının barış sürecine destek vermek olduğunu, bu nedenle zirveye çıkarak, burada basın açıklaması yaptıktan sonra döneceklerini ifade etti. Bölgede bulunan askeri yetkili ise telefonla yaptığı görüşmeden sonra buna izin veremeyeceğini söyledi. Grubun ısrarcı davranması üzerine de gerginlik çıktı. Polis ve asker, grubu dağıtmak için gözyaşartıcı bomba kullandı. Grup arasında bulunan bazı kişilerin ise taş, havai fişek atarak karşılık verince olaylar büyüdü.

Çıkan olaylar sırasında 4 asker atılan taşlardan hafif şekilde yaralanırken, 7 BDP'li de atılan gözyaşartıcı bombalardan etkilendi. Göstericiler arasında bulunan bazı kişiler ise çıktıkları tepelerde PKK bayrakları açtı. Bu kişileri de askerler göz yaşartıcı bomba ve zaman zaman havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Bölgede zaman zaman da ses bombaları patladı. Olaylar sırasında bölgede gezen heronlar ise dikkat çekti. Saat 18:30 itibariyle olaylar devam ettiği bildirildi. Hakkari'den kalkan askeri helikopter de bölgeye takviye ekipler gönderdi.