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Mesire alanına ateş açıldı: 1 yaralı

Amanos Dağları'nın eteklerindeki Karaçay Mesire Alanı’nda bulunan su deposuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

31 Temmuz 2015 20:55

Osmaniye merkeze bağlı Karaçay mevkisinde bulunan su deposuna ve bir askeri time roketatarlı saldırı düzenlendiği, çatışmanın sürdüğü bildirildi. Olayda bir güvenlik görevlisi yaralanırken, Özel Hareket polisleri operasyon başlattı.

Amanos Dağları'nın eteklerindeki Karaçay Mesire Alanı’nda bulunan su deposuna, saat 17.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Bacağından yaralanan özel güvenlik görevlisi Mehmet Kiraz, telsizden, "Merkez, saldırıya uğradık. Takviye gönderin" diye anons geçti. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat polisleri, jandarma ve zırhlı araçlar sevk edildi. Ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesi’ne kaldırılan Kiraz, tedavi altına alındı.

Saldırının düzenlendiği mesire alanındaki vatandaşlar tahliye edilirken, bölgede operasyon başlatıldı.

 

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