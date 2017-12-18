Mesir Festivali'nde 6 ton mesir macunu saçılacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde olan Manisa\'nın bu yıl 478\'incisini kutlayacağı Uluslararası Mesir Festivali\'nin protokolü Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında imzalandı. 24-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında bu yıl 6 ton mesir macunu saçılacağı belirtildi.

Bu yıl 478\'incisi kutlanacak Uluslararası Mesir Festivali için Manisa Valiliği\'nde protokol imzalandı. Valilik Brifing Salonu\'nda düzenlenen imza törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile mesir festivali komitesi üyeleri katıldı. Protokol öncesi İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak, geçen yılki Mesir Festivali\'nde yapılan etkinlikler hakkında kısa bilgi verdi. Manisa\'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da geçen yılki festivalde 5 ton mesir macunu saçtıklarını hatırlatarak bu yıl 1 ton fazlalaştırarak Tarihi Sultan Camisi kubbelerinden 6 ton mesir macunu saçımı yapılacağını ifade etti. Dernek Başkanı Tanık, şöyle dedi:

\"Manisa deyince mesir, mesir deyince de Manisa akla geliyor. Bu yıl festivalin çok daha iyi şekilde kutlanmasını arzu ediyorum. Bütün Manisa\'nın bu olayı kucaklamasını arzu ediyoruz. Herkesin katılımı çok önemli. Mesir Manisa\'nın artık bayramı, geleneği ve inanışı. Dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen görevi yapmaya gayret göstereceğiz. Bu sene 1 ton mesirimizi fazlaştırarak, 6 ton mesir macunu saçacağız. Mesir saçım töreninde yurt içi ve yurtdışı misafirlerimiz ile Manisalılarımız mesir macununa doyacaklar.\"

AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de mesir festivalinin Manisa\'nın en önemli değeri olduğunu anlatırken, bu değeri gelecek nesillere aktarmak için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

TOPLAM BÜTÇE 2 MİLYON 200 BİN TL

Protokol imza töreninde söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesir festivalinin bu yılki bütçesinin 2 milyon 200 bin TL olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bu yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon TL, Şehzadeler Belediyesi ise 200 bin TL festivalimize katkı sağlayacak. Ocak ayı içerisinde mesire ayrılan bütçeler hem Şehzadeler Belediyesi\'nin, hem de büyükşehirin meclisinde geçirilecek. Manisa\'yı en iyi şekilde tanıtmak için 50 veya 100 hesabını yapmayacağız. Mesir Festivali\'nin ilk starta 21 Mart Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma töreni ile verilecek. Daha sonra 24-29 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Mesir Festivali\'ni gerçekleştireceğiz.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ayrıca bu yıl festivale 53 ülkenin büyükelçisi, 15 ülkeden kardeş şehir ve kültür anlaşması imzalanan 4 şehrin belediye başkanlarının katılacağını ifade etti. Törende son konuşmayı yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, hedeflerinin Mesir Festivali ile Manisa\'yı tanıtmak değil, mesirin kültür ile geleneklerini aslına uygun olarak topluma yaşatabilmek olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Dernek Başkanı Tanık, Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak Mesir Festivali için ortak protokole imza attı.

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