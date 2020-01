İngiliz komedyen Mel Smith hayatını kaybetti

Smith'in temsilcisi 1980'lerde skeçlerden oluşan "No the Nine O'Clock News'

programı ve "Alas Smith and Jones" ile ün kazanan komedyenin, 60 yaşında

kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



Smith, Royal Court Theatre(Kraliyet Tiyatrosu), Bristol Tiyatrosu ve Sheffield Crucible Tiyatrosu'nda çeşitli tiyatrolarda oyunlar sergiledi.



Mel Smith'in meslektaşı Griff Rhys Jones ile kurduğu Talkback yapımcılık

şirketi, 'Da Ali G Show', "I'm Alan Patridge ve Never Mind the Buzzcocks" gibi çok sevilen komedilere imza atmıştı.