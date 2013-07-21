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Dünya

İngiliz komedyen Mel Smith hayatını kaybetti

Mel Smith, İngiltere'de 1980-90 yılların en meşhur ve başarılı komedyenleri arasında yer alıyordu

21 Temmuz 2013 02:05


Smith'in temsilcisi 1980'lerde skeçlerden oluşan "No the Nine O'Clock News'
programı ve "Alas Smith and Jones" ile ün kazanan komedyenin, 60 yaşında
kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Smith, Royal Court Theatre(Kraliyet Tiyatrosu), Bristol Tiyatrosu ve Sheffield Crucible Tiyatrosu'nda çeşitli tiyatrolarda oyunlar sergiledi.

Mel Smith'in meslektaşı Griff Rhys Jones ile kurduğu Talkback yapımcılık
şirketi, 'Da Ali G Show', "I'm Alan Patridge ve Never Mind the Buzzcocks" gibi çok sevilen komedilere imza atmıştı.

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