Meşe ağaçlarını kesmemek için yol projesini değiştirdiler

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde belediye, yol genişletme çalışması sırasında, meşe ağaçlarını korumak için projeyi değiştirdi. Yol, ağaçlar kesilmeden ortada bırakılarak, genişletildi.

Çaycuma Belediyesi, Velioğlu Mahallesi’nde yeni yapılan imar planına göre, yol genişletme çalışması başlattı. İmar planında belirlenen yol güzergahı içinde bulunan meşe ağaçları, proje değişikliği yapılarak, korundu. Yol, ağaçlar kesilmeden ortada bırakılarak, genişletilirken, ağaçların etrafı da kaldırım taşlarıyla çevirildi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ağaçların korunması için yol kenarındaki arazi sahipleriyle görüşülerek, yolun buradan geçirildiğini söyledi. Böyle çalışmalar sırasında, tabiat varlıklarını korumaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Kantarcı, \"Yaşlı olmalarına karşın son derece sağlıklı görünen ağaçların korunması için arkadaşlarıma talimat verdim. Onlar da gerekli çalışmayı yaparak, ağaçları göbek içine aldı. Vatandaşların rızasını aldıktan sonra yolu, yana doğru biraz kaydırarak, yol genişliği standardını da koruduk. Hem son derece estetik bir görünüm ortaya çıktı hem de bir tabiat varlığını korumuş olduk. Tabiat varlıklarımızı korumak, görevimiz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI