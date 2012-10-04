Mescidi Aksa'da gerginlik

Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin, sabah saatlerinde 3. kez Mescid-i Aksa'ya girmesi üzerine çıkan arbede sırasında bazı Filistinliler gözaltına alındı.

100'den fazla Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin koruması altında, ibadet etme gerekçesiyle Mağrip kapısından Mescid-i Aksa avlusuna girdi.

İsrail polisinin, yerleşimcilerin girişini protesto eden Filistinli gençlere müdahale ettiği ve 10 yaşındaki Filistinli bir çocukla Mescid-i Aksa'nın ''Silsile'' kapısında bulunan İslami Vakıflar Müdürlüğü'nden 2 memuru gözaltına aldığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin, Sukot Bayramını gerekçe göstererek son iki gündür Mescidi Aksa'ya girmeye çalışması Kudüs'te gerilimi yükseltmişti.

İhsanoğlu: Saldırılardan İsrail sorumludur

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Mescid-i Aksa'nın avlusuna zorla girilmesini ve Kudüs'teki Freneskan Kilisesi'nin duvarına İsa Peygambere hakaret içeren yazılar yazılmasını kınadı.

İhsanoğlu, uluslararası kararları ihlal eden bu tarz tehlikeli saldırıların devam etmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu ifade etti.