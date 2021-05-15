Mescid-i Aksa'da "Haydi Erdoğan, biz buradayız; sen neredesin" sloganları

Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Haydi Erdoğan, biz buradayız; sen neredesin" sloganları attı.

İHA'nın haberine göre, cuma namazının ardından toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Haydi Erdoğan, biz buradayız.” diye seslendi.

Öte yandan Twitter'da çok sayıda kullanıcı, Arapça sloganın tercümesinin "Biz buradayız, sen neredesin Erdoğan" olduğu belirtilerek, video haberi 'Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları' ifadesiyle paylaşan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.