T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mescid-i Aksa'da "Haydi Erdoğan, biz buradayız; sen neredesin" sloganları

15 Mayıs 2021 00:11

Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Haydi Erdoğan, biz buradayız; sen neredesin" sloganları attı. 

İHA'nın haberine göre, cuma namazının ardından toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Haydi Erdoğan, biz buradayız.” diye seslendi. 

Öte yandan Twitter'da çok sayıda kullanıcı, Arapça sloganın tercümesinin "Biz buradayız, sen neredesin Erdoğan" olduğu belirtilerek, video haberi 'Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları' ifadesiyle paylaşan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.

 

mescidi aksaisrailfilistinErdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24