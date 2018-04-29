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BBC Türkçe

Mescid-i Aksa yakınlarında polise silahlı saldırı

Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında polise ateş açılması sonucu üç İsrailli yaralandı. Polis üç saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Doktorlar yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında polise ateş açılması sonucu üç İsrailli yaralandı.

Polis üç saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Doktorlar yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

2015 sonundan bu yana İsrailli Araplar veya Filistinliler tarafından düzenlenen silahlı, bıçaklı veya araçlı saldırılarda bir artış yaşandı.

Cuma günü gerçekleşen bu son saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa ziyarete kapatıldı.

Saldırı, İsrailli bir polisin Kudüs'te üç Filistinli tarafından bıçaklanmasından haftalar sonra gerçekleşti.

Son iki yılda 42 İsrailli benzer saldırılarda öldürüldü.

Aynı dönemde 240 da Filistinli öldürüldü. İsrail, 240 kişinin çoğunun saldırgan olduğunu iddia ediyor.

İki taraf da yaşananlarla ilgili birbirini suçluyor.

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