Mescid-i Aksa çevresinde ateşkesi kutlayan Filistinlilere İsrail polisinden biber gazlı müdahale

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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması gece 02.00'da yürürlüğü girerken, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa ve çevresinde tansiyon bir kez daha yükseldi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre polis, Mescid-i Aksa'nın çevresine baskın düzenledi ve cuma namazı sonrası ateşkesi kutlamak için caminin çevresinde kalan Filistinlilere müdahale etti.

Polisin müdahale sırasında ses bombası ve biber gazı kapsülleri ateşlediği belirtildi. AJ muhabiri, kapsüllerin kalabalığı dağıtmak için kutlama yapanlara doğru ateşlendiğini ifade etti.