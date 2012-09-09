Mescid-i Aksa avlusunda konser

Filistin'deki Hristiyan ve Müslümanların tepkisi üzerine, cami avlusunda içki festivali kararından geri adım atan İsrail, Mescid-i Aksa'nın avlusunda konser düzenledi.

Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Kıble Cami'sinin bitişiğinde yapılan konsere dans gösterileriyle eşlik etti.

El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu, Roş Aşana (Yılbaşı) Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalara tepki gösterdi.

Kutlamaları ''Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin çiğnenmesi'' olarak değerlendiren Kurum, İslam alemine, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşim birimlerinden hahamların katılımıyla yarın Ağlama Duvarı'nın önünde tövbe töreni düzenleneceğini belirtildi.

İsrail, tarihi Beersheba Camii avlusunda düzenlenmesi planlanan içki festivalinin yerini, gelen tepkile üzerine avlu dışına taşımıştı.