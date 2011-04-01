Meşale yakana, koltuk kırana hapis cezası!

T24

Tecrit edilecekler

Elektronik bilet

Hakarete 2 yıl

Polis çalıştırılacak

Yakıcı maddeler yasak

Beklenen oldu, sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in büyük uğraşları sonrası çıkan kanun ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.Spor alanlarında veya statlarda koltuk sökenlere, 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca “kamu malı” statüsüyle zarar verene ödettirilecek. Statlarda gerektiğinde kullanılmak üzere 20’şer kişilik iki bekletme odası yapılacak. Taşkınlık yapanlar bu odalarda tecrit edilebilecek.Statlarda veya çevresinde duyan, gören kişilerce hakaret olarak algılanacak tarzda kötü söz ve davranışlarda bulunanlara, şikayet şartı aranmaksızın, 300 liradan başlamak üzere para cezası verilecek. Bu yaptırım, kişilerin küfür ve hakaretle ilgili ceza hukukuna göre ayrıca ceza almalarına engel olmayacak. 2012’den itibaren ‘Elektronik biletle” maça girilebilecek.Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.Kulüpler, statlarda şiddeti önlemek amacıyla masraflarını bütçelerinden ödeyerek fazladan polis çalıştırabilecek. Maç günü görevde olmayan polisler, günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek..Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek. Şiddet ve düzensizliğe neden olabilecek açıklamalara da 50 ile 500 lira arasında para cezası kesilecek.