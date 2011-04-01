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Meşale yakana, koltuk kırana hapis cezası!

Sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

01 Nisan 2011 03:00

T24 - Sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre statlarda taşkınlık yapanlar tecrit odalarında tutulacak, elektronik bilet devri başlayacak, hakaret dolu tezahürat yapanlara 6 aydan başlayan hapis cezası verilecek.



Beklenen oldu, sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in büyük uğraşları sonrası çıkan kanun ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.


Tecrit edilecekler

Spor alanlarında veya statlarda koltuk sökenlere, 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca “kamu malı” statüsüyle zarar verene ödettirilecek. Statlarda gerektiğinde kullanılmak üzere 20’şer kişilik iki bekletme odası yapılacak. Taşkınlık yapanlar bu odalarda tecrit edilebilecek.


Elektronik bilet

Statlarda veya çevresinde duyan, gören kişilerce hakaret olarak algılanacak tarzda kötü söz ve davranışlarda bulunanlara, şikayet şartı aranmaksızın, 300 liradan başlamak üzere para cezası verilecek. Bu yaptırım, kişilerin küfür ve hakaretle ilgili ceza hukukuna göre ayrıca ceza almalarına engel olmayacak. 2012’den itibaren ‘Elektronik biletle” maça girilebilecek.


Hakarete 2 yıl

Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.


Polis çalıştırılacak

Kulüpler, statlarda şiddeti önlemek amacıyla masraflarını bütçelerinden ödeyerek fazladan polis çalıştırabilecek. Maç günü görevde olmayan polisler, günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek..


Yakıcı maddeler yasak

Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek. Şiddet ve düzensizliğe neden olabilecek açıklamalara da 50 ile 500 lira arasında para cezası kesilecek.


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