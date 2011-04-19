Meşale yakan kadın taraftar gözaltında

T24 -

Alınan bilgiye göre, Manisaspor ile Galatasaray arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ekibe ayrılan Gediz Kale Arkası Tribününden izleyen 29 yaşındaki Galatasaraylı N.B, maçta meşale yaktığı gerekçesiyle 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınarak, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.





Polis merkezinde ifadesi alınan N.B, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

N.B, polis merkezinden ayrılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, stada meşaleyi kendisinin sokmadığını savunarak, ''Meşaleyi ben sokmadım ve yakmadım. Tribünde elden ele dolaşıyordu. Bir şekilde benim elime geldi ve meşaleyi tuttum. Güvenlik gelip benden aldı. Zaten kamera kayıtlarında da görebilirsiniz'' dedi.





