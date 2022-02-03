Meşale Jackie Chan'de; 2022 Pekin Kış Olimpiyatları başlıyor

Pekin'deki Olimpiyat Ormanı Parkı'nda dün ilk meşaleye aktarılan olimpiyat ateşi, yolculuğunun ikinci gününde başkentin Yançing ilçesinde yer alan Çin Seddi'nin Badaling kısmına götürüldü.

Meşale, UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi duvar üzerinde 40 kişi tarafından 1,47 kilometre taşındı.

Meşalenin ilk taşıyıcısı, Çin masa tenisi milli takımı oyuncusu, 2016 Rio ve 2021'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tek erkeklerde Olimpiyat Şampiyonluğu kazanan Ma Long oldu.

Kış Olimpiyatları sayesinde çok daha fazla insanın kış sporlarıyla tanışacağını ifade eden 34 yaşındaki masa tenisçisi Ma, oyunların insanlara bedenlerini ve zihinlerini spor yoluyla zinde tutma konusunda esin vermesi umudunu dile getirdi.

Ma'nın ardından meşaleyi taşıyan, aralarında iki kez Olimpiyat şampiyonu eski kadın taekwondocu Vu Cingyu, artistik buz pateni sporcusu Olimpiyat şampiyonu Pang Çing ve Tokyo Olimpiyatları'nda atıcılık alanında altın madalya kazanan Çinli sporcu Yang Çien oldu.

21 yaşındaki genç sporcu Yang, Olimpiyat ateşini Çin Seddi'nin en tepe noktasına çıkardı.

Seddin üzerindeki meşale değişim noktasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yang, Kış Olimpiyatları'na katılan tüm Çinli sporcuların olimpiyat düşlerinin gerçek olmasını diledi.

Yang, Kış Olimpiyatları'nın dünyanın Çin kültürünü daha fazla tanımasına ve Çinlilerin sesinin daha fazla duyulmasına vesile olması umudunu dile getirdi.

Jackie Chan da meşaleyi taşıdı

Yang'ın Çin Seddi'nin tepesine taşıdığı meşale sonra yeniden aşağı, yeni yolculuğuna uğurlanmak üzere duvarın dibine indirildi.

Aşağıda meşaleyi taşıyan isimler arasında aksiyon filmleriyle tanından ünlü Hong Konglu sinema oyuncusu Jackie Chan da yer aldı.

67 yaşındaki aktör, "Bugün benim için gururlu bir gün. Bir Hong Konglu olarak olimpiyat ateşini taşımak bana gurur verdi." diye konuştu.

Olimpiyat meşalesini 1200 kişi taşıyacak

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak. Bunlar arasında 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 nokta yer alıyor.

Olimpiyat ateşinin en genci 14, en yaşlısı 86 yaşındaki, Çin toplumunun farklı kesimlerinden 1200 kişi tarafından taşınması planlanıyor.

Meşale taşıyıcıların yüzde 57'sini itfaiye, acil sağlık hizmetleri, afet yardımı, salgınla mücadele gibi toplum yaşamı için hayati nitelikteki görevlerde ön cephede çalışarak inanların yardımına koşan işçiler oluşturacak.

Çin vatandaşları dışında 20 ülkeden yabancı da meşalenin taşınmasına katkı sağlayacak.

Olimpiyatlarda 90'dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu yarışacak

4-20 Şubat'ta yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Olimpiyatlarda buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar düzenlenecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Covid-19 salgını nedeniyle "kapalı devre" organize edilecek

Olimpiyatlar, Covid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken yaklaşık 150 bin izleyicinin davetle müsabakalara getirilmesi planlanıyor.