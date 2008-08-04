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Spor

Meşale dünya turuna çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan yola çıkan olimpiyat meşalesi, oyunlara ev sahipliği yapacak Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı...

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakılan geleneksel olimpiyat meşalesi Pekin'de sevinç gösterileriyle karşılandı.

Tibet'teki protesto gösterileri nedeniyle tören için alınan sıkı güvenlik önlemleri de halkın neşesini bozmadı.

Devlet başkanı Hu Jintao, Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen törende olimpiyat meşalesini yeniden tutuşturarak, dünya ve olimpiyat şampiyonu koşucu Liu Ziang'e teslim etti.

Bu görkemli törenle olimpiyat meşalesinin 130 gün sürecek 136 bin 800 kilometrelik dünya turu da başlamış oldu. Olimpiyat ateşinin ilk durağı Kazakistan'ın başkenti Almatı olacak.

3 Nisan'da İstanbul'dan geçecek olimpiyat meşalesi, açılış töreninden iki gün önce 6 Ağustos'ta da Pekin'e geri dönecek.

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