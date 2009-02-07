Meşal'den Türkiye'ye teşekkür

Hamas'ın Siyasi Büro lideri Halid Meşal, Gazze'de hızla yeniden yapılanmanın İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından istenmediğini söyledi.



Şam'da düzenlenen Gazze mitinginde konuşan Meşal, bazı Arap ülkelerini eleştirdi ve "İsrail ile bazı Arap ülkelerinin Filistin halkını Hamas ile karşı karşıya getirmek istediklerini" ileri sürdü.



Meşal, "Bazı Arap ülkeleri bizim yanımızda duran ülkelere teşekkür etmek istemiyor. Biz, Gazze saldırıları sırasında bütün Arap ülkelerinin kapısını çaldık. Bazıları bize cevap vermedi. Bu süreçte, bizimle birlikte duran Suriye, Türkiye ve İran'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Meşal konuşmasında, Hamas yetkililerinden Ayman Taha'nın, Mısır'daki barış görüşmelerinin ardından Gazze Şeridi'ne geçtiği sırada, üzerinde bulunan yüklü miktarda paraya Mısır tarafından el konulmasını eleştirerek, "Biz, Gazze'deki halkımız için İslam dünyasından para alıyoruz. Bu bir hata değildir. Parayı taşıyan kişiye teşekkür etmemiz gerekir, takip etmemiz değil" diye konuştu.



Gazze mitingine Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, İslami Cihad lideri Ramazan Shallah, Filistin Komünist Partisi yetkilisi Ahmet Halifi ve Suriye Baas Partisi yetkilileri katıldı.



Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı mitingde, Filistin ve Suriye bayraklarının yanısıra Türk bayrakları da yer aldı.



Konuşmalar sık sık sloganlarla kesilirken, Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunuldu.





