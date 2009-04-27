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Dünya

Meşal üçüncü kez Hamas lideri seçildi

Hamas'ın Şam'da bulunan Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, hareketin siyasi liderliğine üçüncü kez seçildi.

27 Nisan 2009 03:00

Hamas'ın Şam'da bulunan Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, hareketin siyasi liderliğine üçüncü kez seçildi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisinin yerel Maan haber ajansına verdiği bilgiye göre, birkaç gündür Orta Doğu çapında yapılan gizli seçim sonuçlarına göre Meşal, 4 yıl daha hareketin bir numaralı adamı olacak.

Aynı seçimlerde, Siyasi Büroda Ürdün'deki Hamas temsilcisi Muhammed Nezzal'ın yerini, siyasi liderliğin Lübnan'daki temsilcisi Usame Hamdan aldı.

Hamaslı yetkili, "Hamas'ın siyasi yetkilileri ile Gazze Şeridi'ndeki Genel Danışma Konseyi üyelerinin Şam'a gelerek, toplantılara ve Siyasi Büronun 15 üyesinin yeniden belirlendiği seçimlere katıldığını" belirtti, ancak seçimlerin ne zaman yapıldığını söylemekten kaçındı.

Seçimlerde, önce bölgeler itibarıyla Yerel Danışma Konseylerindeki temsilcilerin belirlendiği, bu yerel konseylerin de Filistin dışındaki Genel Danışma Konseyi için adaylarını gösterdiği, Genel Danışma Konseyinin de Siyasi Büro yöneticilerini seçtiği bildirildi.

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