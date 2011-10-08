-Meşal Tammo'nun cenaze töreninde ateş açıldı LEFKOŞA (A.A) - 08.10.2011 - Suriyeli Kürt muhalif Meşal Tammo'nun cenaze töreninde güvenlik güçlerinin törene katılanların üzerine ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi. Suriye'deki gösterileri düzenleyen ve takip eden Yerel Koordinasyon Komitelerinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Tammo'nun cenaze törenine 50 binden fazla kişinin katıldığını ve töreninin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin devrilmesini isteyenlerin gösterisi haline dönüştüğünü duyurmuştu. Tammo'nun dün ülkenin kuzeydoğusunda, Kürtlerin çoğunlukta olduğu Kamışlı kasabasında evini basan maskeli saldırganlar tarafından öldürülmüştü. Kürt Geleceği Akımı adlı bir siyasi partinin lideri olan Tammo, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesini savunuyordu. Saldırıda El Tammo'nun oğlu yaralanmıştı.