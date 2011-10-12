-Meşal Davutoğlu'nu arayarak bilgi verdi ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Hamas lideri Halid Meşal'in, İsrail ile Hamas arasında yapılan esir değişimi anlaşması öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma öncesinde, Hamas lideri Meşal'in, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu telefonla aradığı ve varılan anlaşmanın içeriğine dair bilgiler verdiği belirtildi. İsrail ile Hamas arasında 2006 yılından bu yana devam eden sürecin Türkiye tarafından çok yakın takip edildiğini kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin konuya insani bir yaklaşım gösterdiğini ve konunun taraflar arasında çözüme kavuşturulması için mücadele ettiğini belirtti. Türkiye'nin konuyu yakından takip etmesi dolayısıyla tüm süreçlerden haberdar olduğunun altını çizen diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin takas anlaşmasına varıncaya kadar konunun değişik aşamalarında bilgi sahibi olduğunu vurguladılar. İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmeler olumlu sonuç vermiş, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Zahar'ın da katıldığı görüşmelerde, taraflar esir değişimi konusunda anlaşmaya varmışlardı. Edinilen ilk bilgilere göre Hamas, 2006 yılında esir aldığı Gilad Şalid'i serbest bırakacak. Bunun karşılığında da İsrail yaklaşık bin kadar Filistinli mahkumu salıverecek.