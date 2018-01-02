Mesajları tepki çeken felsefe öğretmenini destekleyen öğretmene de soruşturma

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili tepki çeken mesajlar paylaşan ve açığa alınan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı\'yı destekleyen din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Fatih Kap hakkında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Uzman Pedagog İshak Orhan, okuldaki öğrencilerin psikolojilerinin bozulmuş olabileceğini ve onlara rehabilite desteğinin verilmesi gerektiğini söyledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını öne süren mesajlar paylaştı. Harmancı\'nın mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan mesajların kamuoyunda tepkiyle karşılanması hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ercan Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da Harmancı\'yı açığa aldı.

ÖĞRETMENE DESTEK OLDU

Meram\'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu\'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap, sosyal medya hesabından Harmancı\'yı desteklediğini belirten mesaj yayınladı. Ahmet Fatih Kap, mesajında, \'Hocam sen halkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim, kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum, bu yüzden soruşturma açacaklarsa bana açsınlar\' ifadelerini kullandı. Kap, kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.

O ÖĞRETMEN HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, \'\'Ercan Harmancı hakkında açılan soruşturma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı. Öğretmen Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattık. Her iki öğretmen hakkında da soruşturmanın sonucuna göre yasal işlem uygulanacaktır\'\' dedi.

ÖĞRENCİLERE, PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMELİ

Uzman Pedagog İshak Orhan, öğretmen Ercan Harmancı\'nın rehabilite edilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\'\'Böyle bir söylemi kesinlikle yanlış buluyorum. Çünkü öğrenciler, öğretmenlerinin çocukları gibidir. Kendi çocuğu için bu ifadeyi nasıl kullanamıyorsa, öğrencileri içinde asla böyle bir ifadeyi kullanmaması gerekir. Bu tür öğretmenlerimizi mutlaka rehabilite etmek zorundayız. Geri plana almak zorundayız. Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerimizin ciddi bir şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir.\'\'

\'PSİKOLOJİLERİNİN ETKİLENMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL\'

Öğrencilerin bu olaydan psikolojik olarak etkilenmemelerinin mümkün olmadığını söyleyen Orhan, şöyle konuştu:

\"Bu çocukların öğretmenleri açığa alındı. Çocukların öğretmenleri ile ilgili bu bilgiyi duymaları o öğretmenden soğumalarına neden olacaktır. Sadece o öğretmenden soğumayacak diğer öğretmenlere de bakış açıları farklı olacaktır. Onlardan da uzak durmaya çalışacaktır. Demek ki öğretmenler bize yanlış bakıyor diye. Psikolojilerinin etkilenmemeleri mümkün değil. Bunlar ergen çocuklar. Duygusallığı ağır basan çocuklar. Akıllarını tam kullanamadığı bir dönemdir. Bu tür davranışlar öğretmenlerinden soğumalarını sağlar. Mutlaka onlarda bir yıkım olacaktır. Onlar da rehabilite edilmelidir.\'\'



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