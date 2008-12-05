'Mesajı lahana üzerinden vermem'

Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Yenişehir'deki bir kavşağa yapılan yıldızın PKK'nın yıldızına benzediği iddialarıyla ilgili ``Kara lahanadan, beyaz lahanadan siyasi mesaj olmaz. Siyasi mesaj versem kara lahana ve beyaz lahanayla vermem." dedi.



Mesajını açık açık vereceğini ve bunun ardında da duracağını belirten Baydemir, "Yahu ayıp denen bir şey vardır. O zaman sarma yapan, lahana dolması yapan, lahana turşusu yapan hakkında soruşturma açalım, içeri atalım. Ne demek lahanadan bu yapılır mı? Hakikaten bir çevre düzenlemesi, bir peyzaj düzenlemesidir. Bundan siyasi bir mesaj aramak, çocuklara karşı bizi gülünç duruma düşürür" diye konuştu.



'Gül duasıyla iştirak edebilir'



Baydemir, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık sorunları nedeniyle kente gelmekten vazgeçmesi ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:



``Biz Diyarbakır halkı olarak 7'den 70'e bir kez daha bayram namazında ellerimizi gök yüzüne açarak rabbimizden barış dileyeceğiz, barış temennisinde bulunacağız. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'dan bu duaya iştirak edebilir ve onurlu bir barışın tesisi için roller, misyonlar üstlenebilir. Ben inanıyorum Cumhurbaşkanı kurumu ve konumu son derece stratajik bir kurumdur. Diyarbakır halkı kadirşinas ve misafirperverdir. Mutlaka sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde kendisini ağırlayacaktır. Biz de anakent belediyesi adına o ağırlama sürecinde bulunacaktık. Onurlu barış için kente gelecek her insana Diyarbakır halkı misafirperverliğini ortaya koyacaktır. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum.''



'Partim kimi isterse onu desteklerim'



Baydemir, yerel seçimlerde DTP'den yeniden aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:



``5 yıldır Diyarbakır halkının hizmetindeyiz. Çok şükür mahçup olmadık, halkımızı mahçup etmedik. 5 yılımız dolduğunda bayrağı halkıma ve partime teslim edeceğim. Halkımız, partimiz ve yetkili kurumlarımız kimi aday gösterirse Baydemir'e düşen tek şey var ona destek olmak ve başarısı için çaba sarf etmektir'.

Baydemir, Van'dan aday gösterileceği ile ilgili iddialara is, ``Van çok güzel, iki ayda bir gidiyorum. Balığı da güzel ancak, oraya yerleşmeyi düşünmüyorum'' karşılığını verdi.



Baydemir, DEP eski Milletvekili Leyla Zana'ya verilen 10 yıl hapis cezasıyla ilgili şu görüşleri dile getirdi:



"Türkiye'nin Doğu yakasında Kürt politikacılar, aydınlar, yazarlar, gazeteciler, fikrini beyan edenler, TCK 301'inci maddesinden değil, TCK'nın 215-16-17- 220 ve 228'inci maddesinden yargılanıyorlar. Dolayısıyla düşünceyi ifade etme özgürlüğündeki engellerde bir negatif ayrımcılık uygulanmaktadır. Bu şekliyle bana göre Hükümetin düşünceyi ifade etmedeki çifte standartlarından biridir. Düşünce özgürce ifade edilmediği müdetçe bu ülkedeki temel problemleri aşma şansına sahip olamayacağız.''



