T24 LogoT24 Logo
Gündem

''MESAJ'' CİNAYETİ KOCAELİ (A.A)

18 Eylül 2010 21:49

-''MESAJ'' CİNAYETİ KOCAELİ (A.A) - 18.09.2010 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, cep telefonunda gördüğü  mesaj üzerine, 2 aylık eşini, tornavida saplayıp, boğarak öldüren kişi gözaltına aldı Alınan bilgiye göre Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde Hakan ve Zeycan Aydoğdu çiftinin evinden gelen gürültüler üzerine komşuları polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ekipleri, Zeycan Aydoğdu'nun kalbi ve boğazına tornavida saplanıp ve elektrik kablosuyla boğularak öldürülmüş halde buldu. Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlı koca Hakan Aydoğdu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının sorgusunda 2 ay önce eşiyle görücü usulüyle evlendiğini, eşinin kendisini aldattığını ve eşinin cep telefonunda ''Aşkım kocan mesaide mi?'' yazılı mesajını gördüğünü ve cinnet geçirerek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü, kadının cesedinin otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24