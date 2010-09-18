-''MESAJ'' CİNAYETİ KOCAELİ (A.A) - 18.09.2010 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, cep telefonunda gördüğü mesaj üzerine, 2 aylık eşini, tornavida saplayıp, boğarak öldüren kişi gözaltına aldı Alınan bilgiye göre Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde Hakan ve Zeycan Aydoğdu çiftinin evinden gelen gürültüler üzerine komşuları polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ekipleri, Zeycan Aydoğdu'nun kalbi ve boğazına tornavida saplanıp ve elektrik kablosuyla boğularak öldürülmüş halde buldu. Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlı koca Hakan Aydoğdu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının sorgusunda 2 ay önce eşiyle görücü usulüyle evlendiğini, eşinin kendisini aldattığını ve eşinin cep telefonunda ''Aşkım kocan mesaide mi?'' yazılı mesajını gördüğünü ve cinnet geçirerek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü, kadının cesedinin otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.