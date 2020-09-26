Mesai sırasında seviştikleri ortaya çıkan polis memurları istifa etti

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Galler'de iki polis memurunun mesai sırasında polis arabasıyla eve gidip seviştiği ortaya çıktı. İki polis memuru da yakalandıktan sonra istifa etti.

Gwent Polis Gücü'nün üyesi olan Zoe Phillips ve Andrew Perry'nin daha önce polis arabasında da birlikte olduğu belirtildi.

Anonim bir ihbarın üzerine Phillips ve Perry'nin üstleri memurların kullandığı polis aracında GPS aletinin geçmişini inceledi. İncelemeler sonucunda ikilinin birkaç defa mesai saatleri sırasında ayrı arabalarla giderek Phillips'in evinde buluştuğu tespit edildi.

Bulguların ardından Perry, Phillips ile mesai saatleri içinde ilişkiye girdiklerini doğruladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından istifalarını sunan Perry ve Phillips hakkında disiplin kurulı polis gücünden çıkarma kararı aldı.