Mesai saatleri değişiyor

Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma saatlerinin 28 Ekim 2013 Pazartesi gününden itibaren yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, günlük mesainin sabah saat 08.00'de başlayacağı ve 12.00'ye kadar süreceği, öğleden sonra ise mesainin 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Valilik genelgesinde, bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen çalışma saatlerinin uygulamasına ilişkin esasların saklı olduğu belirtildi.