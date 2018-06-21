Mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kaldı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Hayrullah Yılmaz Türkoğlu (50), ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede kamyonla çöp toplayan temizlik işçilerinden Hayrullah Yılmaz Türkoğlu, bir sonraki çöp konteynırına yürüyerek gitmek istedi. Bu sırada arkadan gelen mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonu, Hayrullah Yılmaz Türkoğlu’na çarptı. Kazada, Türkoğlu ağır yaralandı.

Hayrullah Yılmaz Türkoğlu, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Türkoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, çöp kamyonunun ismi öğrenilemeyen şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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