Mesafe, bakım, temizlik, taciz; ticari taksiler için mevzuat ne diyor, taksiciler ne yapıyor?

Taksi-Uber rekabetinde şiddet olaylarının tırmanmasıyla tartışma ülke gündemine otururken, sosyal medyada birçok kişi, taksilerde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle Uber’e destek veriyor. “Kısa mesafeye gitmeme”, “yağışlı havada yolcu almama”, “araç içinde tütün ürünleri kullanmak” gibi birçok şikâyet konusu mevzuatla düzenleniyor ancak hayata geçmiyor.

İstanbul’da taksilere ilişkin mevzuat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2009’da yürürlüğe koyduğu Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi’nde düzenleniyor. Yönerge incelendiğinde, taksi şoförlerinin mevzuatta yer alan birçok sorumluluğu yerine getirmediği görülüyor.

Mevzuat “Hasarlı araçla yolcu taşıma” diyor ama…

Mevzuatta yer alan, ancak bazı taksicilerin araç kullanırken hayata geçirmediği kurallar şöyle:

Madde 9 – C: “Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamaz.”

- İstanbul’da birçok vatandaş, bindiği bazı taksilerin aşırı derecede bakımsız olmasından şikâyetçi… Oysa mevzuat, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamayacağını açıkça belirtiyor. Emniyet yetkililerinin 10 bin civarında korsan taksi olduğu açıklamasına dikkat çeken uzmanlar yıllık bakımları dahi yapılmayan bu araçların vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinin altını çiziyor.

Sigara yasak

Madde 9 – İ: Araç içerisinde sigara içmek yasaktır.

- İstanbulluların en çok şikâyetçi oldukları konulardan birisi de araç içerisinde sigara kullanımı. Sigara kullanan bazı taksi şoförleri, müşterisine sorma gereği dahi duymadan araç içerisinde sigara içebiliyor. Ticari taksilerin temizlik konusundaki durumları da yaygın yakınma konuları arasında.

Mevzuat kısa mesafe dinlemiyor

Madde 9 – l: Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.

İstanbul’da taksiciler hakkındaki en yaygın şikâyet konusunu yönergenin 9. maddesinin l fıkrasında düzenleniyor. Yolcularını yabancı turistlerden seçme, kısa mesafeye gitmeme, trafiğin yoğun olduğu güzergâhları kullanmama, olumsuz hava şartlarında yolcu almama,"nöbet değişimi" gerekçesiyle öğlen saatlerinde yolcuların güzergâhını sorgulayarak yolcu seçme gibi nedenlerle taksiciler hakkında her gün yüzlerce şikâyet yapılıyor. Öte yandan, Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısının ardından taksicilerin vatandaşlarla fiyat pazarlığı yapması, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Yolu uzattı, 10 yıl hapsi isteniyor

Madde 9 – M: Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeyi teklif eder.

Taksicilerin en yoğun karşılaştığı suçlamalardan biri de özellikle kenti iyi bilmeyen yolculardan daha fazla para almak için “yolu uzatmak”. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistanlı müşterisini Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürmek için Avrupa yakasına geçen ve tekrar Anadolu’ya dönen bir taksi sürücüsü için “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası istendi.

“Taksici yolcuyu rahatsız edemez”

Madde 9 – P: Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez.

Bazı taksi şoförlerinin şikâyet edildiği konulardan biri de küfür ve yolculara sözle ya da hareket ile taciz… İstanbul’da geçen yıl bir taksici, Faslı bir mankeni taciz ve darp etmiş, şoför hakkında “cinsel saldırı”dan soruşturma başlatılmıştı.

Bekleme yapmak yasak

Madde 9 – R: Daha önceden bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında, gar, havaalanı, otel, tarihi ve turistik tesislerin çevresinde umuma açıklar dışında yasal taksi durağı olan yerlerde durak dışı taksilerin yolcu alma maksadı ile bekleme yapması yasaktır, ancak seyir halinde iken taksi duraklarına 50 metre den fazla mesafeden müşteri alabilir.

Özellikle Taksim Meydanı çevresinde bekleme yaparak yabancı turist bekleyen taksiciler de İstanbulluların şikâyetlerinin hedefinde yer alıyor. Havalimanına müşteri bekleyen taksiciler, kısa ve orta uzunluktaki mesafeleri reddederek yabancı turistleri bekliyor.

YARIN / Taksiciler anlatıyor: Bizi hırsız yapan plaka sahipleri ve Otocenter!