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Merzifon’da organize suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

MERZİFON,(Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon İlçesi'nde organize suç örgütü oldukları iddia edilen 32 kişi polis tarafından gözaltına alındı

25 Kasım 2017 20:01

MERZİFON,(Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon İlçesi\'nde organize suç örgütü oldukları iddia edilen 32 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptıkları ve organize suç örgütü oldukları iddia edilen 32 kişi polis tarafından adresleri düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polis tarafından ‘çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silah kaçakçılığı’ suçlamasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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