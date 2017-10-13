T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merzifon'da FETÖ operasyonuna 5 tutuklama

MERZİFON (AMASYA), (DHA) - AMASYAnın Merzifon İlçesi'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şantıyla serbest bırakıldı

13 Ekim 2017 20:48

MERZİFON (AMASYA), (DHA) - AMASYAnın Merzifon İlçesi\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5\'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şantıyla serbest bırakıldı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, daha önce meslekten ve kamudan ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bazı dijital verilere el kondu.
İlçe Emniylet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan 9 şüpheliden 7\'si bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERZİFON AMASYA DHAAMASYAnın MerzifonFETÖPDYMerzifonEmniyet MüdürlüğüBylockBelirlenenEmniylet MüdürlüğüSavcılıkGözaltındaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24