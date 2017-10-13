Merzifon'da FETÖ operasyonuna 5 tutuklama

MERZİFON (AMASYA), (DHA) - AMASYAnın Merzifon İlçesi\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5\'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şantıyla serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, daha önce meslekten ve kamudan ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bazı dijital verilere el kondu.

İlçe Emniylet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan 9 şüpheliden 7\'si bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.